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09:02, 31 октября 2022Наука и техника

Связь 5G назвали переоцененной

TechSpot: британские пользователи интернета разочаровались в 5G

Фото: Mike Blake / Reuters

Пользователи сотовых сетей из Великобритании назвали технологию 5G переоцененной. Об этом сообщает издание TechSpot.

Журналисты портала сослались на отчет фирмы Uswitch, согласно которому каждый шестой пользователь 5G считает, что технология не оправдывает возложенных на нее надежд. Менее половины из опрошенных потребителей заявили, что не заметили увеличения скорости после перехода на связь пятого поколения.

По мнению экспертов, британские пользователи разочаровались в новой технологии из-за того, что 5G не является доступной. Так, порядка 17 процентов жителей королевства проживают в сельской местности, где сигнал 5G либо слабый, либо отсутствует совсем. «Одна из причин, по которой люди разочаровываются в 5G, заключается в том, что нам еще предстоит увидеть будущий потенциал; технология все еще находится в относительном зачаточном состоянии», — отметили журналисты.

Другой причиной негативного отношения пользователей к связи пятого поколения специалисты назвали тот факт, что связь 5G будет полезна при использовании альтернативной реальности и работе с метавселенными. По словам журналистов, данные направления не интересуют большую часть потребителей.

Ранее стало известно, что «Ростех» откажется от амбиций по разработке отечественного оборудования для сетей 5G. Руководители госкорпорации решили перенаправить усилия и субсидии, выделенные на развитие 5G, в пользу «более привычной» технологии LTE.

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Андрей Ставицкий
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