Раскрыт способ отдохнуть за границей на новогодние праздники за 40 тысяч рублей

АТОР: провести новогодние праздники в Белоруссии можно за 40 тысяч рублей на двоих

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) раскрыли россиянам способ бюджетно отдохнуть за границей на зимние каникулы. Об этом сообщается на сайте организации.

Провести новогодние праздники от 40 тысяч рублей на двоих можно, купив сити-тур или экскурсионный тур в Белоруссию. По словам экспертов туроператора PAC Group, интерес к сити-турам по направлению у россиян растет в связи с усложнившейся логистикой туров в Европу. Кроме того, соотечественников привлекает возможность шопинга в магазинах, которые ушли с российского рынка, или оформить банковскую карту Visa и Mastercard.

По оценкам участников туррынка, всплеск новогодних продаж туров в Белоруссию наступит в ближайшие две недели. «Белоруссия пользуется хорошим спросом на праздники благодаря тому, что это близко, недорого, безопасно и напоминает любимую многими Европу», — высказались специалисты туроператора «Русский Экспресс».

Так, компания Coral Travel предлагает туристам путевки с заездом 30 декабря на четыре дня за 39 тысяч рублей на двоих без учета дороги. В программу входит обзорная экскурсия по историческому центру столицы, экскурсия в Музей миниатюр и экскурсия «Ароматные истории: кофе и шоколад в жизни столицы».

С туроператором «Интурист» можно отправиться в новогодние праздники в Минск за 49 тысяч рублей, у Pac Group можно забронировать сити-тур в Минск с включенным перелетом и проживанием в трехзвездочном отеле от 44,8 тысячи рублей на двоих.

Ранее стало известно, что российским туристам в первый месяц зимы из Москвы выгоднее всего отправиться в Белоруссию. Средняя цена самого дешевого билета с вылетом из России в Минск в декабре составляет 7,7 тысячи рублей с человека. Вторую строчку занимает перелет в Ереван — от 13,3 тысячи.