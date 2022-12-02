Внутренности нового iPad показали на видео

Специалисты iFixit объяснили, почему новый iPad несовместим со стилусом

Энтузиасты из iFixit изучили внутреннее устройство нового планшета Apple. Соответствующий ролик доступен на YouTube-канале компании.

Специалисты организации, занимающейся вопросами ремонта различных гаджетов, показали на видео конструкцию iPad 10 поколения. В ходе разборки девайса авторы выяснили, почему планшет несовместим со стилусом Apple Pencil 2-го поколения. В компании объяснили, что аппарат лишили беспроводной зарядки для стилуса, потому что его место заняла обновленная фронтальная камера.

Также в iFixit узнали, что двухэлементная батарея iPad имеет специальные язычки, которые упрощают замену аккумулятора — это значительно упрощает ремонт устройства. На iPad предыдущих версий батарея была приклеена к задней стенке девайса, в результате чего при обслуживании гаджета можно было повредить его компоненты.

Энтузисты подчеркнули, что в остальном уровень ремонтопригодности iPad 10 разочаровывает. Так, порт USB-C оказался «намертво» припаян к материнской плате, то есть его замена не предусмотрена. Также в настоящее время Apple не предоставляет запчасти для нового iPad в рамках своей программы самостоятельного ремонта.

Анонс iPad 10 состоялся 18 октября. Аппарат получил 10,9-дюймовый дисплей разрешением 2360х1640 пикселей, процессор A14 Bionic, поддержку Wi-Fi 6 и 5G, дактилоскопический сенсор Touch ID. Стоимость базовой версии устройства составила 449 долларов.