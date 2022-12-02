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07:01, 2 декабря 2022Ценности

Россияне назвали украшение своей мечты

Россияне назвали золотые кольца и серьги-люстры украшениями своей мечты

Фото: Sabrianna / Unsplash

Россияне назвали ювелирные украшения, которые мечтают приобрести больше всего. Соответствующее исследование ювелирного бренда Sokolov и аналитического агентства А2:Research поступило в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 2 декабря.

В ходе опроса выяснилось, что 82 процента россиян считают идеальным аксессуаром золотое кольцо с крупным бриллиантом и готовы потратить на это изделие до 100 тысяч рублей. Также известно, что больше других о таковом мечтают жители Санкт-Петербурга.

Помимо этого, в тройку лидеров вошли золотые браслеты-цепочки без драгоценных камней и серебряные серьги-люстры (массивные изделия с несколькими ярусами — прим. «Ленты.ру»). За такие украшения респонденты готовы заплатить 50 и 30 тысяч рублей соответственно. Завершили список желанных изделий подвеска или кулон с бриллиантом круглой огранки, максимальную стоимость которых участники опроса оценивают в 70 тысяч рублей.

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Сообщается, что обычно жители страны предпочитают украшения в золоте, реже — в платине. При этом из драгоценных камней они отдают предпочтение бриллиантам, сапфирам и рубинам.

В октябре стало известно, что Москва обогнала остальные города-миллионники России по количеству купленных за последний год золотых колец. Выяснилось, что индекс золотого кольца в столице, равный числу купленных изделий на тысячу жителей города, составил 3,4 условной единицы, а средний чек на один аксессуар оказался равен 15 680 рублям.

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Екатерина Ештокина
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