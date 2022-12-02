Капризов отметился шайбой и передачей в матче НХЛ и установил рекорды

Хоккеист «Миннесоты» Капризов отметился шайбой и передачей в матче НХЛ и установил рекорды

«Миннесота Уайлд» одержала победу над «Эдмонтон Ойлерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча завершилась со счетом 5:3. В составе победителей отличился российский форвард Кирилл Капризов. Он отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. Таким образом, россиянин продлил серию матчей с ассистами до девяти подряд и установил новый клубный рекорд. Его признали первой звездой матча.

Кроме того, Капризов продемонстрировал лучший результат «Миннесоты», преодолев рубеж в 100 передач в карьере за 158 матчей. Ранее рекорд по этому показателю принадлежал финну Микко Койву (230 матчей).

В текущем сезоне Капризов провел 22 матча в составе «Миннесоты». 25-летний форвард забросил 14 шайб и отдал 16 пасов.

Капризов — олимпийский чемпион-2018 в составе сборной России. В 2019 году он выиграл Кубок Гагарина в составе ЦСКА. В 2020 году дебютировал в НХЛ и был признан лучшим новичком по итогам сезона 2020/2021.