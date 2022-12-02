«Вкусно — и точка» полностью заняла долю «Макдоналдс» на российском рынке

«Вкусно — и точка» вернула долю рынка, ранее принадлежавшую «Макдоналдс»

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка», которая стала преемницей ушедшего из России «Макдоналдс», заявила, что заняла ту же долю на рынке, которая ранее принадлежала предшественнику (порядка 7 процентов). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

При этом компания опровергла слова омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергея Миронова о том, что оборот сети просел на 15-20 процентов после открытия под новым брендом. «На данный момент "Вкусно — и точка" полностью вернула долю ушедшего бренда, а по итогам ноября обороты компании превысили обороты предшественника по сравнению с показателями ноября 2021 года», — сказали в пресс-службе сети.

Также там подчеркнули, что данные о падении оборота не корректны, так как рестораны по всей России окончательно открылись только в сентябре. К тому же, в течение полугода в предприятиях сети не работала доставка.

2 декабря Сергей Миронов говорил, что после переименования KFC в Rostic’s сеть под новым брендом постигнет та же участь, что и обновленный «Макдоналдс», и обороты упадут. Он утверждал, что крупные держатели франшизы столкнутся с трудностями, но будут поддерживать бизнес при помощи банковского финансирования.

Макдоналдс в России приостановил работу в марте, а в мае объявил о продаже бизнеса в стране. Американская сеть отказалась от работы на российском рынке после начала военных действий на Украине и последовавшими за ними многочисленными санкциями.

Покупателем выступил бизнесмен Александр Говор. Осенью все точки франшизы американского McDonald's, кроме ресторанов в аэропортах и вокзалах, были переименованы во «Вкусно — и точка». В конце ноября смена бренда затронула и оставшиеся в аэропортах и вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга «Макдоналдсы».

