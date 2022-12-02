Преемник «Макдоналдса» потерял пятую часть прежнего оборота

Оборот «Вкусно — и точки» после прихода на место «Макдоналдс» упал на 15-20%

Российская сеть ресторанов быстрого питания «Вкусно — и точка», которая пришла на место «Макдоналдс», потеряла пятую часть прежнего оборота. Об этом заявил омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов, передает ТАСС.

По его прогнозам, аналогичная ситуация произойдет и с преемником KFC — оборот новой компании упадет на 15-20 процентов. Однако мелкие франшизы, «у которых одиночные точки», продолжат работу, отметил Миронов. Крупные держатели фрашизы столкнутся с трудностями, но будут поддерживать бизнес при помощи банковского финансирования.

«Макдоналдс» в России приостановил работу в марте, а в мае объявил о продаже бизнеса в стране. Американская сеть отказалась от работы на российском рынке после начала военных действий на Украине и последовавшими за ними многочисленными санкциями. В компании указали, что ведение бизнеса в стране больше не соответствует ее ценностям.

Покупателем выступил бизнесмен Александр Говор. Осенью все точки франшизы американского McDonald's, кроме ресторанов в аэропортах и вокзалах, были переименованы во «Вкусно — и точка». В конце ноября смена бренда затронула и оставшиеся в аэропортах и вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга «Макдоналдсы».

В ноябре стало известно, что специализирующаяся на логистике продуктов питания Havi Logistics ищет, кому передать свой бизнес в России. Компания известна как логистический партнер «Макдоналдс». Предприятие не просто снабжает сеть продовольствием, но и предоставляет полный спектр услуг, в том числе анализ спроса и предложения, маркетинг и бизнес-аналитику, а также услуги по упаковке.