Минздрав заявил о локализации вспышки менингита в Подмосковье

Глава Минздрава Мурашко заявил о локализации вспышки инфекционного менингита в Подмосковье

Вспышка инфекционного менингита в Подмосковье локализована. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, чьи слова приводит ТАСС.

Министр здравоохранения подчеркнул, что на данный момент «ситуация купирована».

О случаях заболевания менингитом среди работников склада маркетплейса Ozon стало известно 28 ноября. По данным Telegram-канала Mash, все заболевшие проживали в общежитии в Нахабино, по четыре-пять человек в комнате.

Впоследствии в Ozon подтвердили информацию о случаях заболевания, но отметили, что о массовой вспышке речи не идет. Всех заболевших на тот момент госпитализировали.