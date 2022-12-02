Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:25, 2 декабря 2022Россия

Минздрав заявил о локализации вспышки менингита в Подмосковье

Глава Минздрава Мурашко заявил о локализации вспышки инфекционного менингита в Подмосковье

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Вспышка инфекционного менингита в Подмосковье локализована. Об этом сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, чьи слова приводит ТАСС.

Министр здравоохранения подчеркнул, что на данный момент «ситуация купирована».

О случаях заболевания менингитом среди работников склада маркетплейса Ozon стало известно 28 ноября. По данным Telegram-канала Mash, все заболевшие проживали в общежитии в Нахабино, по четыре-пять человек в комнате.

Впоследствии в Ozon подтвердили информацию о случаях заболевания, но отметили, что о массовой вспышке речи не идет. Всех заболевших на тот момент госпитализировали.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил ракетные удары по Украине атакой на Крымский мост
Марокканские фанаты устроили погромы после выхода сборной в плей-офф ЧМ
Регина Тодоренко спела в пиджаке на голое тело на камеру и разозлила фанатов
ЕС поможет генпрокурору Украины собирать доказательства военных преступлений
В ООН поддержали Россию в установлении равных правил игры для всех
ЕС поищет способ передать российские активы Украине
Россиянку избили за попытку спасти щенка
Мурашко рассказал о росте заболеваемости COVID-19
Netflix закрыл хоррор-сериал «Клуб полуночников» после первого сезона
Минэнерго Украины нашло виновных в перебоях электроснабжения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.