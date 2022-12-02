Netflix закрыл хоррор-сериал «Клуб полуночников» после первого сезона

Netflix закрыл хоррор-сериал «Клуб полуночников» Флэнагана после первого сезона

Стриминговый сервис Netflix закрыл новый хоррор-сериал «Клуб полуночников» режиссера Майка Флэнагана после первого сезона. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что исполнительные продюсеры сериала Майк Флэнаган и Тревор Мейси прекращают сотрудничество с Netflix и заключают сделку с Amazon Studios.

Сериал «Клуб полуночников» в жанре ужасов с элементами мистического триллера рассказывает о компании неизлечимо больных подростков, которые собираются в полночь, чтобы рассказать друг другу страшные истории. Главные роли в шоу исполнили актеры Саманта Слойан, Зак Гилфорд, Игби Ригни, Хэзер Лэнгенкэмп и другие. Премьера состоялась 7 октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что «Клуб полуночников» стал сериалом с наибольшим числом скримеров за всю историю.