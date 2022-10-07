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Назван хоррор-сериал с наибольшим числом скримеров

«Клуб полуночников» стал сериалом с наибольшим числом скримеров за всю историю

Кадр: Сериал «Клуб полуночников»

Американский сериал «Клуб полуночников» стал телевизионным проектом с наибольшим числом скримеров за всю историю. Об этом пишет Independent.

Новое хоррор-шоу от Netflix побило рекорд по количеству скримеров — внезапно появляющихся страшных кадров — в одной серии. Точное количество пугающих сцен в эпизоде не называется. Отмечается, что после своего релиза сериал был занесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Сериал «Клуб полуночников» в жанре ужасов с элементами мистического триллера рассказывает о компании неизлечимо больных подростков, которые собираются вместе в полночь, чтобы рассказать друг другу страшные истории. Режиссером выступил Майкл Флэнаган, главные роли в шоу исполнили актеры Саманта Слойан, Зак Гилфорд, Игби Ригни, Хэзер Лэнгенкэмп и другие. Премьера состоялась 7 октября 2022 года.

Как отмечает издание, в прошлом Фланаган открыто заявлял о своей неприязни к скримерам. «Всю свою карьеру я боролся со скримерами как с концепцией», — подчеркивал он.

Ранее появились подробности 11-го сезона сериала «Американская история ужасов»

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Дениза Мацаева
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