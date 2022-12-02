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13:36, 2 декабря 2022Наука и техника

BAE Systems представила концепт новой БМП для США

BAE Systems представила замену американской БМП M2 Badley

Изображение: BAE Systems

Компания BAE Systems представила концепт перспективной боевой машины пехоты (БМП), которую разрабатывают в рамках американской программы Optionally Manned Fighting Vehicle (OMFV). Перспективная машина может заменить разработанную в США БМП M2 Bradley, пишет Breaking Defense.

Новая БМП получит гибридную дизель-электрическую силовую установку мощностью 1070 лошадиных сил. Вице-президент BAE Systems Джеймс Миллер отметил, что в конструкции БМП используют серийную установку, а ее элементы распределены по всему корпусу машины. Это снижает тепловую заметность БМП.

Перспективная машина может проехать 2,5 километра только на батареях. Также аккумуляторы обеспечивают девять часов работы бортового оборудования при выключенном двигателе. Масса БМП с дополнительной защитой составляет 50 тонн.

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Машина получит необитаемую башню компании Elbit Systems с автоматической пушкой XM913 калибра 50 миллиметров и противотанковыми ракетами. Боевой модуль оснащен автоматизированной системой Advanced Targeting & Lethality Automated System (ATLAS), которая может обнаруживать и выделять потенциальные цели, а также наводить оружие.

Кроме того, OMFV может получить систему Robotic Technology Kernel, которая обеспечит автономную навигацию на пересеченной местности, сделав машину опционально пилотируемой.

В октябре компания General Dynamics Land Systems (GDLS) представила колесный бронетранспортер StrykerX с гибридной силовой установкой, которая позволит выполнять задачи бесшумно.

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Даниил Иринин
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