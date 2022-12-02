В России предложили отбирать здания посольств у недружественных стран

Глава комитета Совфеда Карасин предложил изымать здания посольств у недружественных стран

В России могут начать отбирать у недружественных стран здания, в которых располагаются посольства. С предложением ввести в законодательство возможность изъятия такой недвижимости выступил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, пишет РИА Новости.

Нововведение должно стать ответной мерой на подобные шаги в отношении России. «Против нашей страны применяется изощренный инструментарий по аресту дипломатической собственности. Власти США, например, произвели практически рейдерский захват ряда российских консульских учреждений», — пояснил Карасин.

Председатель напомнил, что в Нью-Йорке и Мэриленде незаконно арестовали резиденции России, а в Сан-Франциско и Сиэтле — консульства и торговые представительства. По словам Карасина, основанием для этого послужила норма федерального закона США, дающая госсекретарю право потребовать представительство страны отказаться от использования недвижимости в том случае, если это необходимо для защиты интересов Америки.

В мае в Москве захотели изменить адрес посольства США. Территорию, где располагается здание иностранного представительства, предложили назвать «площадью Защитников Донбасса». Идею поддержала глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.