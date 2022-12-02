Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
14:39, 2 декабря 2022Среда обитания

В России предложили отбирать здания посольств у недружественных стран

Глава комитета Совфеда Карасин предложил изымать здания посольств у недружественных стран

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

В России могут начать отбирать у недружественных стран здания, в которых располагаются посольства. С предложением ввести в законодательство возможность изъятия такой недвижимости выступил глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин, пишет РИА Новости.

Нововведение должно стать ответной мерой на подобные шаги в отношении России. «Против нашей страны применяется изощренный инструментарий по аресту дипломатической собственности. Власти США, например, произвели практически рейдерский захват ряда российских консульских учреждений», — пояснил Карасин.

Председатель напомнил, что в Нью-Йорке и Мэриленде незаконно арестовали резиденции России, а в Сан-Франциско и Сиэтле — консульства и торговые представительства. По словам Карасина, основанием для этого послужила норма федерального закона США, дающая госсекретарю право потребовать представительство страны отказаться от использования недвижимости в том случае, если это необходимо для защиты интересов Америки.

В мае в Москве захотели изменить адрес посольства США. Территорию, где располагается здание иностранного представительства, предложили назвать «площадью Защитников Донбасса». Идею поддержала глава комитета Совфеда по социальной политике Инна Святенко.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил ракетные удары по Украине атакой на Крымский мост
Адвокат назвал допустимые меры самообороны
Россиянина избили в азиатской стране и в качестве извинений вручили ром и фрукты
Коломойский обеднел
ООН пообещала расследовать видеозаписи казни российских военнопленных
Роспотребнадзор усилил противоэпидемические меры из-за опасного вируса
Бывшего помощника замминистра МВД России заочно арестовали по делу об убийстве
В Госдуме прокомментировали получение Сноуденом российского паспорта
Ким Кардашьян с дочерью сняли видео под музыку российской группы
Бывшего президента Киргизии снова удалили из зала суда за пинки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.