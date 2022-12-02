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14:05, 2 декабря 2022Россия

Путин объяснил ракетные удары по Украине атакой на Крымский мост

Путин в разговоре с Шольцем заявил, что удары по целям на Украине стали ответной мерой
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что удары по целям на территории Украины стали неизбежной ответной мерой на атаки Киева, включающие удар по Крымскому мосту. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Глава государства подчеркнул, что российские Вооруженные Силы «долгое время воздерживались от точечных ракетных ударов по определенным целям на территории Украины», однако позже они «стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России, включая Крымский мост и объекты энергетики».

Как уточнялось ранее, беседа с канцлером ФРГ состоялась по инициативе германской стороны. В ходе диалога российский лидер разъяснил главе Германии принципиальные российские подходы к проведению специальной военной операции (СВО).

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего частично обрушились два автомобильных пролета, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Президент России Владимир Путин тогда заявил, что заказчиками и исполнителями данного теракта являются украинские спецслужбы. 19 ноября на Крымском мосту завершили установку всех четырех пролетов автодорожной части, поврежденных из-за подрыва грузовика.

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Варвара Кошечкина
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