Россиянам назвали самые частые мошеннические схемы в период онлайн-распродаж

Аналитик Чунижеков предупредил о массовых фишинговых рассылках в период распродаж

Аналитик исследовательской группы Positive Technologies Федор Чунижеков назвал самые частые схемы обмана, которые используют мошенники в период онлайн-распродаж. Также специалист рассказал, как россиянам защитить себя от злоумышленников, передают «Известия».

Чунижеков отметил, что в период распродаж в сети растет количество мошеннических ресурсов, практически не отличающихся от сайтов крупных интернет-магазинов. По его словам, при оформлении заказа на таком сайте пользователь оставляет данные своей банковской карты и в результате может лишиться денег. Специалист посоветовал проверять доменное имя ресурса, на котором юзер собирается совершить покупку: зачастую доменное имя мошеннического сайта может отличаться от доменного имени оригинального всего одним символом.

Еще одна частая схема обмана — массовые фишинговые рассылки от лица магазинов и торговых площадок, предупредил Чунижеков. Он рассказал, что в этих рассылках могут содержаться вредоносные ссылки, при переходе на которые от юзера попросят ввести учетные данные и сведения банковской карты. После этого злоумышленники похитят деньги жертвы. В некоторых ситуациях мошенники с помощью массовых рассылок могут спровоцировать загрузку вредоносного ПО на устройство для получения контроля над ним, добавил аналитик.

Специалист посоветовал пользователям не переходить по ссылкам в таких рассылках и не запускать подозрительные вложения. Также важно использовать антивирус и настроить двухфакторную аутентификацию для входа в важные сервисы, подчеркнул Чунижеков. Для совершения покупок в интернете он порекомендовал использовать отдельную карту с установленным лимитом на операции, чтобы смягчить последствия в случае утечки данных карты и не позволить злоумышленникам похитить крупную сумму за один раз.

Ранее киберэксперт Валерий Степанов посоветовал россиянам периодически отключать геолокацию на устройствах. По его словам, с помощью геолокации злоумышленники могут вычислить местонахождение человека и другие персональные сведения.