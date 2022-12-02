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14:30, 2 декабря 2022Мир

Польша не смогла признать Россию страной-спонсором терроризма

Сейм Польши провалил голосование за резолюцию о признании РФ страной-спонсором терроризма
СюжетАвиакатастрофы в России

Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta / Reuters

Сейм Польши не смог признать Россию страной-спонсором терроризма, так как провалил голосование за соответствующую резолюцию. Об этом пишет PAP.

Известно, что в ходе дебатов представители партий единогласно высказались в поддержку документа, однако в последний момент правящая консервативная партия «Право и справедливость» внесла поправку, которая вызвала возражения у оппозиции.

В поправке было указано, что Россия несет ответственность за авиакатастрофу под Смоленском в 2010 году, в которой погиб бывший президент Польши Лех Качиньский, а также за крушение малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, в 2014 году над Донбассом.

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Перед голосованием оппозиция попросила объявить перерыв из-за поправки, однако ходатайство было отклонено. В голосовании приняли участие 226 членов нижней палаты парламента, из них 225 проголосовали за, никто не голосовал против, один воздержался. Оппозиция не участвовала в процедуре, в связи с этим кворума не было. На данный момент неизвестно, когда сейм сможет вернуться к повторному рассмотрению резолюции.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России страной-спонсором терроризма и включил ее в соответствующий список. Согласно документу, голосование не относится к законодательной процедуре, поэтому она не имеет юридической силы и носит рекомендательный и политический характер.

В Белом доме от подобных намерений неоднократно открещивались. По мнению американского лидера Джо Байдена, у США есть более оптимальные альтернативы по оказанию давления на Москву.

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Варвара Кошечкина
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