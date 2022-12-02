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06:43, 2 декабря 2022Экономика

В Японии назвали последствия западного вмешательства в нефтяные рынки

Yahoo News Japan спрогнозировал негативные последствия от вмешательства в нефтяные рынки
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Pixabay

Японский портал Yahoo News Japan спрогнозировал негативные последствия от западного вмешательства в нефтяные рынки и введения полотка цен на российскую нефть.

Автор материала указал, что ограничение стоимости энергоресурса является искажением рынка, оно продиктовано стремлением стран Европы и США защитить себя от ценовых скачков, поскольку они не выдержат дальнейшего подорожания энергоносителий.

«Ограничивать свободу финансовых рынков недопустимо», — подчеркнул автор статьи, добавив, что подобное решение установить потолок цен, которые в рыночных условиях меняются ежедневно, спровоцирует негативные последствия по всему миру.

Ранее заместитель главы минфина США Уолли Адейемо заявил, что потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель, а в будущем может быть скорректирован.

По данным Reuters, к вечеру 1 декабря об отметке 60 долларов за баррель предварительно договорились страны ЕС. Однако для окончательного решения необходимо одобрение Польши, которая ранее выступала за более низкую предельную цену.

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Марина Совина
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