Минфин США назвал потолок цен на российскую нефть

Замглавы Минфина США Адейемо: потолок цен на российскую нефть начнется с $60 за баррель

Потолок цен на российскую нефть начнется с 60 долларов за баррель, а в будущем может быть скорректирован. Соответствующий уровень назвал заместитель главы минфина США Уолли Адейемо, его заявления на пресс-конференции цитирует РИА Новости.

«Мы начинаем с 60 [долларов] и имеем возможность двигать потолок цены для ограничения доходов России с течением времени», — уточнил замглавы ведомства, добавив, что запланирован периодический пересмотр конкретного уровня.

По данным Reuters, к вечеру 1 декабря об отметке 60 долларов за баррель предварительно договорились страны ЕС. Однако для окончательного решения необходимо одобрение Польши, которая ранее выступала за более низкую предельную цену.

По словам источника в дипломатических кругах, если Польша согласится на сделку, она будет одобрена всеми правительствами ЕС в письменной форме до 2 декабря. Конкретный уровень в 60 долларов предложен Еврокомиссией, вступить в силу новые меры должны 5 декабря, вместе с эмбарго ЕС на закупки российской нефти морским путем. Потолок необходим для того, чтобы ограничить европейским компаниям возможности для оказания услуг по транспортировке и страхованию нефти — при его превышении они будут запрещены.