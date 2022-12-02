Собянин побывал в зоне СВО на линии обороны и показал укрепления

Мэр Москвы Собянин побывал в зоне СВО на линии обороны и показал укрепления

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в зоне специальной военной операции (СВО) на линии обороны и встретился там с московскими бойцами. Об этом сообщается в Telegram-канале градоначальника столицы.

Кроме того, Собянин показал линии укрепления. Он рассказал, что помогал бойцам устанавливать генераторы и печки.

«На линии работают тысячи работников городского хозяйства. Сегодня побывал на месте. Пообщался со строителями и военнослужащими», — пояснил мэр Москвы.

Собянин также подчеркнул, что настроение у московских бойцов боевое.

Мэр в ходе визита успел пообщаться с московскими медиками, которые работают в Луганске. Собянин уточнил, что они провели уже более 4 тысяч операций.

В октябре мэр упростил порядок получения детских пособий семьям мобилизованных москвичей.

В период прохождения военной службы эти выплаты будут осуществлять без оценки имущественной обеспеченности семьи, без учета ее доходов и сумм денежных средств, поступивших на семейные банковские счета в качестве ежемесячных пособий.