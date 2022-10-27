Собянин объявил о новых льготах семьям мобилизованных москвичей

Собянин упростил порядок получения детских пособий семьям мобилизованных москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил процедуру назначения детских пособий и пособий молодым семьям мобилизованных в столице. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

«Правительство Москвы упростило порядок назначения ежемесячных пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям — возраст родителей на дату рождения ребенка до 36 лет, для граждан, призванных военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации», — говорится в сообщении.

В период прохождения военной службы эти выплаты будут осуществлять без оценки имущественной обеспеченности семьи, без учета ее доходов и сумм денежных средств, поступивших на семейные банковские счета в качестве ежемесячных пособий. Ежемесячные пособия на детей будут назначаться в размере стопроцентной величины прожиточного минимума для детей, которая установлена в столице на момент обращения за пособием.

Подать заявление на получение пособий по упрощенной схеме жители столицы смогут с 1 ноября 2022 года в любом из семи флагманских центров предоставления госуслуг или в центре поддержки семей мобилизованных москвичей.

Ранее президент России Владимир Путин назвал сумму ежемесячных выплат призванным россиянам. По его словам, ежемесячное денежное довольствие мобилизованного рядового должно составлять 195 тысяч рублей. Президент поручил неукоснительно соблюдать сроки и размер выплат, а также призвал обеспечить военных всем необходимым.