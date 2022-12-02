В Совфеде ответили на заявление Байдена о готовности к переговорам с Россией

Сенатор Джабаров назвал несерьезным заявление Байдена о готовности к переговорам с Россией

Президент США Джо Байден не вкладывает серьезного смысла в слова о готовности к переговорам с главой российского государства Владимиром Путиным, для него это игра. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает News.ru.

По словам сенатора, если Байден говорит об этом искренне, тогда ему стоит прекратить поставки оружия Киеву и предложить властям Украины сесть за стол переговоров.

«Эти слова адресованы непонятно кому и куда, для внешнего эффекта, и не более того», — сказал парламентарий.

1 декабря президент США Джо Байден заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о завершении специальной военной операции (СВО), если тот примет соответствующее решение. При этом он сказал, что не планирует контактов с российским политиком в ближайшем будущем, отметив, что переговоры с Москвой состоятся лишь при консультациях с НАТО, а не на самостоятельной основе.

Позже глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что США готовы к переговорам с Россией только на своих условиях. Он указал на потерю позиций клана Байдена после выборов в Конгресс в ноябре, добавив, что Вашингтону нужно выбираться из крупнейшего за последние полвека социально-экономического кризиса.

