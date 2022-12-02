Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:11, 2 декабря 2022Россия

В Совфеде ответили на заявление Байдена о готовности к переговорам с Россией

Сенатор Джабаров назвал несерьезным заявление Байдена о готовности к переговорам с Россией

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден не вкладывает серьезного смысла в слова о готовности к переговорам с главой российского государства Владимиром Путиным, для него это игра. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, передает News.ru.

По словам сенатора, если Байден говорит об этом искренне, тогда ему стоит прекратить поставки оружия Киеву и предложить властям Украины сесть за стол переговоров.

«Эти слова адресованы непонятно кому и куда, для внешнего эффекта, и не более того», — сказал парламентарий.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Бежать никуда не собираемся» Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
«Бежать никуда не собираемся»Что происходило в окрестностях Херсона накануне отвода российских войск
10 ноября 2022

1 декабря президент США Джо Байден заявил, что готов вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о завершении специальной военной операции (СВО), если тот примет соответствующее решение. При этом он сказал, что не планирует контактов с российским политиком в ближайшем будущем, отметив, что переговоры с Москвой состоятся лишь при консультациях с НАТО, а не на самостоятельной основе.

Позже глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил, что США готовы к переговорам с Россией только на своих условиях. Он указал на потерю позиций клана Байдена после выборов в Конгресс в ноябре, добавив, что Вашингтону нужно выбираться из крупнейшего за последние полвека социально-экономического кризиса.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Минобороны назвало предварительную причину крушения МиГ-31 в Приморье
В Испании оценили причастность России к рассылке бомб
Минобороны получило партию модернизированных Т-72Б3М
Нелепый наряд Шэрон Стоун стал предметом насмешек в сети
Носившего жетон с символикой ВСУ официанта уволили из бара в Петербурге
Германия отправит последние семь «Гепардов» на Украину
Киргизия столкнулась с дефицитом долларов
Получивший грант на первую ферму овцебыков россиянин бросил животных в тундре
В CAS раскрыли подробности слушаний по делу Валиевой в РУСАДА
Оценена вероятность существования экзотических черных дыр
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.