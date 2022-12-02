98 российских спортсменов отправятся в зону СВО

Зампред правительства России Трутнев: в зону СВО отправятся более 90 спортсменов

В зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине отправятся более 90 спортсменов. Об этом сообщил сопредседатель Российского союза боевых искусств и зампредседателя правительства Юрий Трутнев, его слова приводит ТАСС.

«Сформирован отряд добровольцев — их больше 90 человек. Они все присутствуют в этом зале — это мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, перворазрядники, все те, с кем мы вместе проливали пот на тренировках», — сказал собеседник агентства.

По его словам, после соревнований спортсмены отправятся на подготовку, а затем в зону СВО. Он также выразил благодарность добровольцам за это решение.

В пресс-службе Трутнева пояснили, что отряд будет состоять из 98 человек. Их полностью укомплектуют, подготовка будет проходить в военном центре в Гудермесе, где спортсменам проведут боевое слаживание инструкторы спецназа с опытом участия в боевых действиях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не планирует в ближайшее время встреч с добровольцами.