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20:21, 2 декабря 2022Россия

98 российских спортсменов отправятся в зону СВО

Зампред правительства России Трутнев: в зону СВО отправятся более 90 спортсменов

Фото: РИА Новости

В зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине отправятся более 90 спортсменов. Об этом сообщил сопредседатель Российского союза боевых искусств и зампредседателя правительства Юрий Трутнев, его слова приводит ТАСС.

«Сформирован отряд добровольцев — их больше 90 человек. Они все присутствуют в этом зале — это мастера спорта международного класса, заслуженные мастера спорта, перворазрядники, все те, с кем мы вместе проливали пот на тренировках», — сказал собеседник агентства.

По его словам, после соревнований спортсмены отправятся на подготовку, а затем в зону СВО. Он также выразил благодарность добровольцам за это решение.

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В пресс-службе Трутнева пояснили, что отряд будет состоять из 98 человек. Их полностью укомплектуют, подготовка будет проходить в военном центре в Гудермесе, где спортсменам проведут боевое слаживание инструкторы спецназа с опытом участия в боевых действиях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не планирует в ближайшее время встреч с добровольцами.

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Никита Абрамов
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