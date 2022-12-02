Блогерша установила виниры в домашних условиях и осталась с внешностью осла

Блогерша Аманда установила виниры за 30 тысяч рублей дома и стала похожа на осла

Блогерша Аманда (фамилия неизвестна) установила виниры в домашних условиях и осталась с внешностью осла. Соответствующим видео она поделилась в личном TikTok-аккаунте.

Пользовательница сети с никнеймом plum198 рассказала, что заплатила за керамические накладки на зубы 400 фунтов стерлингов (30 тысяч рублей). На кадрах видно, что улыбка юзерши выглядит неестественно из-за чересчур светлого оттенка виниров. «Теперь я похожа на осла», — сказала девушка, демонстрируя результат самодельной процедуры.

Кроме того, Аманда добавила, что никому не рекомендует устанавливать похожие виниры. «Полагаю, это стоило сделать лишь для того, чтобы посмеяться», — написала она под опубликованным постом.

Подписчики не оценили изменения во внешности блогерши, о чем принялись писать в комментариях. «Мне пришлось уменьшить яркость на своем телефоне из-за белизны зубов!», «Они вызвали у меня мигрень», «Мне кажется, я ослепла», — прокомментировали они.

В ноябре блогерша Даниэль Эшли оторвала брекеты после 11 лет носки и удивила подписчиков видом испорченных зубов. Инфлюэнсерша опубликовала кадры, на которых видно, что после снятия брекетов ее зубы приобрели желто-коричневый оттенок. Опубликованное видео стало вирусным и набрало тысячи просмотров и комментариев за сутки.