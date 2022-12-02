Бывший советник Госдепа признал удары США по объектам других стран

Бывший советник Госдепа Карден признал удары США по объектам других стран

Бывший советник в двусторонней российско-американской президентской комиссии при Госдепе Джеймс Карден признал, что США ударяли по энергетическим объектам других стран во времена конфликтов в Югославии и Ираке. Его слова приводит РИА Новости.

Карден заявил, что Киеву и его союзникам не нужно удивляться, что Москва использует зиму в своей операции.

«Таким образом и мы проводили нашу кампанию против Сербии, как сказал ваш гость, и кампанию "Шок и трепет" против Ирака в 2003 году», — отметил бывший представитель ведомства, выразив надежду на усилия в направлении урегулирования конфликта на Украине путем переговоров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российские военные, в отличие от их коллег из США и НАТО, наносят удары лишь по тем объектам инфраструктуры, которые причастны к убийству русских на Украине. Министр отметил, что российские военные не наносят ударов по мирному населению, а лишь «выводят из строя объекты энергетики, которые позволяют западным странам накачивать Украину смертоносным оружием, чтобы убивать русских».