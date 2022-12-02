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13:46, 2 декабря 2022Мир

Россия обвинила США в подготовке химических провокаций на Украине

Постпред России при ОЗХО Шульгин: США помогают Киеву готовить химические провокации

Фото: МИД РФ / Globallookpress.com

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что контрактники из США помогают Киеву в подготовке химических провокаций на территории Украины.

По словам Шульгина, на проходящей сейчас сессии стран-участниц организации Москва предоставила информацию об американских контрактниках, которые «помогают украинским националистам в этих химических приготовлениях». Речь идет о контрактниках из штата Невада, уточнил он.

«Но американцы от всего этого отмахиваются, говорят, что это дезинформация с российской стороны», — отметил постпред, отметив, что контрактников пытаются выдать за «честных и благородных гуманитариев».

Ранее Шульгин рассказал, что ОЗХО проигнорировала данные России о провокациях армии Украины с использованием химического оружия. Он отметил, что организация закрывает глаза на предупреждения и зафиксированные факты использования украинской стороной химически опасных объектов в военных целях.

В июле Россия направила в ОЗХО ноту о подготовке Украиной провокаций с химическим оружием на Славянской ТЭС в Николаевке. Москва заподозрила, что Киев планирует химические атаки не только в Донецкой народной республике, но и в Николаеве и Харькове.

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Варвара Кошечкина
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