Постпред России при ОЗХО Шульгин: США помогают Киеву готовить химические провокации

Постпред России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что контрактники из США помогают Киеву в подготовке химических провокаций на территории Украины.

По словам Шульгина, на проходящей сейчас сессии стран-участниц организации Москва предоставила информацию об американских контрактниках, которые «помогают украинским националистам в этих химических приготовлениях». Речь идет о контрактниках из штата Невада, уточнил он.

«Но американцы от всего этого отмахиваются, говорят, что это дезинформация с российской стороны», — отметил постпред, отметив, что контрактников пытаются выдать за «честных и благородных гуманитариев».

Ранее Шульгин рассказал, что ОЗХО проигнорировала данные России о провокациях армии Украины с использованием химического оружия. Он отметил, что организация закрывает глаза на предупреждения и зафиксированные факты использования украинской стороной химически опасных объектов в военных целях.

В июле Россия направила в ОЗХО ноту о подготовке Украиной провокаций с химическим оружием на Славянской ТЭС в Николаевке. Москва заподозрила, что Киев планирует химические атаки не только в Донецкой народной республике, но и в Николаеве и Харькове.