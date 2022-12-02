На юбилей Перми устроят «Белые ночи»

«Ъ»: в 2023 году в Перми на юбилей города хотят устроить фестиваль «Белые ночи на Каме»

В Перми планируют устроить фестиваль на открытом воздухе «Белые ночи на Каме». Мероприятие хотят приурочить к юбилею города. Об этом пишет газета «Коммерсант» («Ъ»).

Фестиваль пройдет летом 2023 года. По словам программного директора проектного офиса «Пермь-300» Марии Кублановой, фестиваль пока что носит рабочее название, но считается, что он станет одним из флагманских культурных событий Перми. В перспективе это open-air мероприятие хотят устраивать каждый год.

«Белые ночи» проходили в Перми каждое лето с 2011 по 2014 год. В 2023 году фестиваль объединит коллективы уличных театров, джазовых групп, а также другие проекты местных жителей.

Ранее в Перми прошел десятидневный фестиваль органной музыки. В Пермской краевой филармонии выступили ведущие органисты из России, Германии, Японии и Абхазии. До этого в городе устроили международный фестиваль импакт-кино «Лампа». Отмечается, что «фестиваль, созданный на стыке жизнеутверждающего кино, социальных инноваций и креативной индустрии», прошел в Перми в девятый раз.

