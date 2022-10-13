В Перми пройдет международный фестиваль импакт-кино «Лампа»

В Перми с 13 по 16 октября пройдет международный фестиваль импакт-кино «Лампа»

В Перми с 13 по 16 октября пройдет международный фестиваль импакт-кино «Лампа». Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Отмечается, что «фестиваль, созданный на стыке жизнеутверждающего кино, социальных инноваций и креативной индустрии», пройдет в Перми в девятый раз.

В кинотеатре Cinema5 в ТРЦ «iMALL Эспланада» покажут 67 работ — ролики, фильмы и социальная реклама из России, Ирана, Индии, Франции, Великобритании и Казахстана. В рамках мероприятия пройдет также деловая программа для индустрии кино, НКО и бизнес-компаний.

«В программе открытия примут участие герои фильмов, амбассадоры и гости фестиваля. Пермь запускает флешмоб доброго света!» — говорится в сообщении организаторов.

Видео, показанное в рамках фестиваля, а также трансляция мероприятий будет доступна на Rutube.