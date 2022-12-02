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14:25, 2 декабря 2022Интернет и СМИ

YouTube назвал самые популярные видео 2022 года

Видео про умершего блогера Technoblade стало самым популярным на YouTube в 2022 году

Кадр: Youtube.com

Видеохостинг YouTube назвал самые популярные в 2022 году ролики. Список был опубликован на сайте видеохостинга.

Самым популярным на YouTube стало видео об умершем в июне 2022 года 23-летнем блогере с ником Technoblade, который прославился благодаря стримам игры Minecraft. В ролике отец Technoblade зачитал прощальное письмо блогера к подписчикам.

Второе место занял видеофрагмент с церемонии вручения премии «Оскар», в котором актер Уилл Смит ударил по лицу комика Криса Рока за шутку о прическе жены. Тройку замкнул ролик, в котором Minecraft-стример под ником Dream впервые показал свое лицо пользователям.

В топ-10 самых популярных видео за год также попало выступление рэперов Dr. Dre, Снуп Догга, Эминема, Кендрика Ламара, 50 Cent и певицы Мэри Джей Блайдж в перерыве финального матча Суперкубка в США. За ним идет видео блогера MrBeast, в котором он показал созданную им копию шоколадной фабрики персонажа Вилли Вонки из повести Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Также в списке оказался ролик о способе мести, который придумал инженер Марк Робер для мошеннического кол-центра.

30 ноября сообщалось о сбое в работе YouTube в США. По данным сервиса Downdetector, большинство пользователей столкнулись с проблемами при использовании приложения видеохостинга.

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Евгения Наумова
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