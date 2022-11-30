В работе YouTube произошел сбой

Downdetector: в работе видеохостинга YouTube в США произошел сбой

В работе видеохостинга YouTube в США произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

По информации сервиса, сбои в работе видеоплатформы начались около 20:40 по московскому времени. Сейчас поступило более 4,5 тысячи сообщений о сбоях из США. Помимо этого, было зафиксировано около 300 жалоб из Канады.

58 процентов пользователей отметили сбои в работе приложения, 31 процент рассказали о проблемах с просмотром видео, 11 процентов пожаловались на работу сайта.

9 ноября произошли сбои в работе популярных сервисов заказа такси «Яндекс Go» и Uber. При попытках заказать такси в обоих приложениях появлялись надписи «Неизвестная ошибка», «Не удалось завершить операцию» или «Повторно заказать такси можно будет через одну минуту».