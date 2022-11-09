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13:55, 9 ноября 2022Интернет и СМИ

Сбои произошли в работе популярных сервисов такси

Сбои произошли в работе сервисов заказа такси «Яндекс Go» и Uber

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В работе популярных сервисов заказа такси «Яндекс Go» и Uber произошли сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса Brand Analytics, отслеживающего проблемы с доступом к ресурсам.

При попытках заказать такси в обоих приложениях появляются надписи «Неизвестная ошибка», «Не удалось завершить операцию» или «Повторно заказать такси можно будет через одну минуту».

Согласно данным сервиса, сбои наблюдаются у пользователей по всей России. Наибольшее количество жалоб зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске и других крупных городах. Кроме того, проблемы в работе приложений зафиксированы в Казахстане.

Сбои в работе «Яндекс Go» и Uber также наблюдались 24 июня. Сообщалось, что при попытке заказать такси со смартфонов на базах Android и iOS у пользователей в Москве появлялись уведомления об ошибке «Не удалось завершить операцию», «Возникла ошибка соединения, но поиск такси продолжается», «Неизвестная ошибка».

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Денис Савосин
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