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В российских сервисах такси прозошли сбои

В сервисах «Яндекс.Такси» и Uber в Москве произошли сбои

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В российских сервисах «Яндекс.Такси» и Uber в Москве произошли сбои. Об этом сообщает ТАСС.

Сбои зафиксировали в работе приложений агрегаторов такси. Отмечается, что при попытке заказать такси со смартфонов на базах Android и iOS появляется уведомление «Не удалось завершить операцию», «Возникла ошибка соединения, но поиск такси продолжается», «Неизвестная ошибка».

Ранее 21 июня сбои произошли в работе компании Cloudflare, предоставляющей услуги по защите сайтов. В результате технических проблем перестали работать многие популярные интернет-сервисы, в числе которых мессенджер Discord, новостной агрегатор Feedly, VPN-сервис NordVPN.

В 2022 году масштабные сбои произошли в работе нескольких крупных российских онлайн-сервисов. В середине марта пользователи по всей России зафиксировали проблемы с доступом к сайту и приложению популярного интернет-магазина Wildberries. В мае в результате хакерской атаки на несколько дней нарушилась работа видеохостинга Rutube.

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Асель Минбаева
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