Российский лыжник высказался о зависти к футболистам

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что не завидует футболистам

Российский лыжник Савелий Коростелев высказался о зависти к другим спортсменам. Его слова приводит «Чемпионат».

«У меня ни в лыжах зависти ни к кому не было, ни тем более к представителям других видов спорта. Если завидуешь тем же футболистам, шел бы и занимался футболом, вот и все. Я осознанно выбрал лыжные гонки», — заявил Коростелев. Он назвал футболистов дурачками-миллионерами, которые «бегают по полю и пинают ногой мяч, а за ними следит весь мир».

19-летний Коростелев — двукратный чемпион мира среди юниоров. В сезоне-2022/2023 он одержал две победы на этапах Кубке России. Лыжник возглавляет общий зачет турнира, опережая трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Ранее российская фигуристка Анастасия Скопцова высказалась о разнице в зарплате с футболистами. «Мне обидно за то, что я, не самая великая фигуристка, но хорошего среднего уровня — входила в топ-30 мира, я бы никогда не смогла получать столько, сколько получают наши футболисты или хоккеисты», — поделилась она.