Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Гана
Сегодня
18:00 (Мск)
Уругвай
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа H. 3-й тур
Южная Корея
Сегодня
18:00 (Мск)
Португалия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа H. 3-й тур
Ак Барс
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Камерун
Сегодня
22:00 (Мск)
Бразилия
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа G. 3-й тур
Сербия
Сегодня
22:00 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2022 - финальный раунд|Группа G. 3-й тур
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
03:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
13:44, 2 декабря 2022Спорт

Российский лыжник высказался о зависти к футболистам

Российский лыжник Савелий Коростелев заявил, что не завидует футболистам
Савелий Коростелев

Савелий Коростелев. Фото: Роман Кручинин / РИА Новости

Российский лыжник Савелий Коростелев высказался о зависти к другим спортсменам. Его слова приводит «Чемпионат».

«У меня ни в лыжах зависти ни к кому не было, ни тем более к представителям других видов спорта. Если завидуешь тем же футболистам, шел бы и занимался футболом, вот и все. Я осознанно выбрал лыжные гонки», — заявил Коростелев. Он назвал футболистов дурачками-миллионерами, которые «бегают по полю и пинают ногой мяч, а за ними следит весь мир».

19-летний Коростелев — двукратный чемпион мира среди юниоров. В сезоне-2022/2023 он одержал две победы на этапах Кубке России. Лыжник возглавляет общий зачет турнира, опережая трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

Ранее российская фигуристка Анастасия Скопцова высказалась о разнице в зарплате с футболистами. «Мне обидно за то, что я, не самая великая фигуристка, но хорошего среднего уровня — входила в топ-30 мира, я бы никогда не смогла получать столько, сколько получают наши футболисты или хоккеисты», — поделилась она.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Стало известно о готовящихся в ЕС переговорах о снижении потолка цен на газ
В московской квартире обнаружили тело мужчины в ванне с пакетом на голове
Россиянин полгода прожил с гнилой деревяшкой в носу
Россия обвинила США в подготовке химических провокаций на Украине
Российский лыжник высказался о зависти к футболистам
Минобороны заявило о перехвате 13 снарядов РСЗО «Ураган» и «Ольха» ВСУ
Минобороны рассказало подробности о взятии под контроль Курдюмовки в ДНР
Минобороны сообщило о срыве атаки ВСУ на купянском направлении
«Одноклассники» запустят уникальную акцию
Минобороны отчиталось об уничтожении двух украинских самолетов в ДНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.