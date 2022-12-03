«Страна.ua»: в центре Днепра произошел сильный пожар, очевидцы сообщают о черном дыме

В центре Днепра произошел сильный пожар. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В данный момент очевидцы публикуют в сети фотографии и видео, где видно черный дым. При этом утверждается, что новых ударов по объектам города не зафиксировано.

В настоящее время причины произошедшего выясняются. Предполагается, что пожар начался на заброшенном складе, на месте работают спасатели. На портале с картами областей Украины также показано, что в регионе объявили воздушную тревогу.

Ранее стало известно о взрывах в Днепропетровске. В тот момент «Страна.ua» показало фотографию, на которой видно, как в небе над городом поднимался столб дыма. 2 декабря в Днепропетровской области также объявили воздушную тревогу.

Помимо этого, вечером 28 ноября в городах Полтава и Днепропетровск произошла серия взрывов. После этого в Днепропетровске начался мощный пожар.