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13:05, 3 декабря 2022Бывший СССР

В центре Днепра произошел сильный пожар

«Страна.ua»: в центре Днепра произошел сильный пожар, очевидцы сообщают о черном дыме

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В центре Днепра произошел сильный пожар. Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

В данный момент очевидцы публикуют в сети фотографии и видео, где видно черный дым. При этом утверждается, что новых ударов по объектам города не зафиксировано.

В настоящее время причины произошедшего выясняются. Предполагается, что пожар начался на заброшенном складе, на месте работают спасатели. На портале с картами областей Украины также показано, что в регионе объявили воздушную тревогу.

Ранее стало известно о взрывах в Днепропетровске. В тот момент «Страна.ua» показало фотографию, на которой видно, как в небе над городом поднимался столб дыма. 2 декабря в Днепропетровской области также объявили воздушную тревогу.

Помимо этого, вечером 28 ноября в городах Полтава и Днепропетровск произошла серия взрывов. После этого в Днепропетровске начался мощный пожар.

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Варвара Кошечкина
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