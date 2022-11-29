В Днепропетровске и Полтаве произошла серия взрывов

Вечером 28 ноября в городах Полтава и Днепропетровск произошла серия взрывов

Вечером 28 ноября в городах Полтава и Днепропетровск произошла серия взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По его данным, в этих городах также работают сирены воздушной тревоги. Также сообщается, что в Днепропетровске произошел мощный пожар.

Ранее в трех областях Украины прозвучали сирены воздушной тревоги. Тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

28 ноября власти ЛНР предоставили попавшие к ним в распоряжение документы, основанные на аналитических материалах украинской Национальной энергетической компании «Укрэнерго», согласно которым ситуация в энергетической сфере в ряде регионов страны оценивается как «близкая к катастрофической».