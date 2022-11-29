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01:26, 29 ноября 2022Бывший СССР

В Днепропетровске и Полтаве произошла серия взрывов

Вечером 28 ноября в городах Полтава и Днепропетровск произошла серия взрывов

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Вечером 28 ноября в городах Полтава и Днепропетровск произошла серия взрывов. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

По его данным, в этих городах также работают сирены воздушной тревоги. Также сообщается, что в Днепропетровске произошел мощный пожар.

Ранее в трех областях Украины прозвучали сирены воздушной тревоги. Тревогу объявили в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях.

28 ноября власти ЛНР предоставили попавшие к ним в распоряжение документы, основанные на аналитических материалах украинской Национальной энергетической компании «Укрэнерго», согласно которым ситуация в энергетической сфере в ряде регионов страны оценивается как «близкая к катастрофической».

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Марина Совина
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