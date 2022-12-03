Постпред в Вене предрек Европе жизнь без российской нефти

Постпред России в Вене Ульянов: Европа будет жить без нефти РФ из-за решения о потолке цен

Европа с этого года будет жить без российской нефти. Об этом заявил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Twitter, комментируя решение о потолке цен на российское сырье.

«С этого года Европа будет жить без российской нефти. Москва уже дала понять, что не будет поставлять нефть тем странам, которые поддерживают антирыночный потолок цен», — говорится в публикации.

Ульянов также считает, что Евросоюз «в скором времени обвинит Россию в использовании нефти как оружия».

30 ноября Ульянов заявил, что Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергии. Так он ответил на комментарий одного из пользователей Twitter, вспомнившего заявление главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола о том, что Россия лишилась крупнейшего покупателя энергоресурсов в лице стран Евросоюза.

ЕС официально подтвердил согласование потолка цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. Решение долго не согласовывали из-за того, что Польша выступала за ограничение в 30 долларов, несмотря на то, что большинство стран выступали за предел в 65-70 долларов за баррель.

По данным агентства Reuters, в принятии окончательного решения приняли участие США, поддержав более высокий потолок цен. Вашингтон также призвал Европу с осторожностью относиться к жестким ограничениям. Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак 3 декабря заявил о необходимости снизить потолок цен до 30 долларов.