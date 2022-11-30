Постпред в Вене назвал Россию крупнейшей потерей для Европы

Постпред России в Вене Ульянов: Европа потеряла Россию как крупнейшего энергопоставщика

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов выразил мнение, что Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергии. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Ульянов высказался, отвечая на вопрос подписчика, который привел слова главы Международного энергетического агентства (МЭА) Фатиха Бирола о том, что Россия лишилась крупнейшего покупателя энергоресурсов в лице стран Евросоюза.

«Европа потеряла Россию как крупнейшего поставщика энергии, чтобы получить возможность покупать американский СПГ по гораздо более высокой цене? Большое достижение!» — написал постпред.

Ранее глава МЭА Фатих Бирол заявил, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа. Однако ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в беседе с «Лентой.ру» назвал выводы Бирола преждевременными.

