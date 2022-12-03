Описана обстановка у особняка Фридмана в Лондоне

ТАСС: обстановка у особняка бизнесмена Фридмана в Лондоне спокойная

У особняка Атлон-хаус в районе Хайгейт на севере Лондона, принадлежащего российскому бизнесмену Михаилу Фридману, обстановка спокойная. Так ее описал корреспондент ТАСС.

По словам журналиста, полицейских машин на месте нет, а в окнах некоторых построек, расположенных на участке, горит свет. Охранники особняка отказались подтвердить информацию об обысках в доме российского бизнесмена.

3 декабря поступили сообщения о задержании Фридмана в британской столице. Однако позже в Альфа-банке информацию опровергли: «Нам неизвестно, о ком идет речь в этой новости, Михаил Фридман находится у себя дома, не под арестом».

