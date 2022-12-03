Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:51, 3 декабря 2022Россия

У псковских десантников появились шевроны с портретом Лаврова

У десантников 76-й псковской дивизии в зоне СВО появились шевроны с портретом Лаврова

Фото: «ВКонтакте»

У военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой псковской дивизии, находящихся в зоне спецоперации на Украине, появились шевроны с портретом главы МИД России Сергея Лаврова. Фотография опубликована в группе дивизии в социальной сети «ВКонтакте».

На шевроне, кроме портрета Лаврова, вышита надпись: «Есть такая работа – с дебилами разговаривать».

Ранее сообщалось, что подразделения российских воздушно-десантных войск (ВДВ), участвующие в спецоперации на Украине, получили новейший разведывательный комплекс «Взор», запускаемый из ракетницы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ЕК допустила переходный период для введения потолка цен на нефть из России
Зеленский назвал наиболее горячие и болезненные участки фронта для ВСУ
Зеленский назвал «несерьезным» размер потолка цен на российскую нефть
Пьяный россиянин на грузовике снес стену многоквартирного дома
Стало известно о запасах оружия в Германии «на два дня» из-за Украины
У псковских десантников появились шевроны с портретом Лаврова
Пожар в центре Москвы потушили
Сирены воздушной тревоги сработали на юге Израиля
На Цветном бульваре в Москве загорелся ресторан
Дзюба описал свое отношение к сборной Польши словами «терпеть их не могу»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.