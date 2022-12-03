У псковских десантников появились шевроны с портретом Лаврова

У десантников 76-й псковской дивизии в зоне СВО появились шевроны с портретом Лаврова

У военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой псковской дивизии, находящихся в зоне спецоперации на Украине, появились шевроны с портретом главы МИД России Сергея Лаврова. Фотография опубликована в группе дивизии в социальной сети «ВКонтакте».

На шевроне, кроме портрета Лаврова, вышита надпись: «Есть такая работа – с дебилами разговаривать».

Ранее сообщалось, что подразделения российских воздушно-десантных войск (ВДВ), участвующие в спецоперации на Украине, получили новейший разведывательный комплекс «Взор», запускаемый из ракетницы.