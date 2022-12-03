Макрон встретился с Илоном Маском

Лидер Франции Макрон обсудил с Илоном Маском производство электромобилей и аккумуляторов

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что встретился с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом глава страны заявил на своей странице в Twitter.

По словам французского лидера, у них с бизнесменом состоялся четкий и искренний разговор. В частности, они обсудили усиление модерации контента и защиту свободы выражения мнений в принадлежащей Маску соцсети Twitter. Макрон подчеркнул, что они с платформой будут работать над «улучшением защиты детей в интернете».

Помимо того, собеседники поговорили о промышленности. «Сегодня я обсудил с Илоном Маском будущие проекты в области экологически чистой промышленности, в частности производство электромобилей и аккумуляторов», — указал президент Франции.