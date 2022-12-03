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12:33, 3 декабря 2022Мир

Макрон встретился с Илоном Маском

Лидер Франции Макрон обсудил с Илоном Маском производство электромобилей и аккумуляторов
Эмманюэль Макрон и Илон Маск

Эмманюэль Макрон и Илон Маск. Фото: @emmanuelmacron / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что встретился с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом глава страны заявил на своей странице в Twitter.

По словам французского лидера, у них с бизнесменом состоялся четкий и искренний разговор. В частности, они обсудили усиление модерации контента и защиту свободы выражения мнений в принадлежащей Маску соцсети Twitter. Макрон подчеркнул, что они с платформой будут работать над «улучшением защиты детей в интернете».

Помимо того, собеседники поговорили о промышленности. «Сегодня я обсудил с Илоном Маском будущие проекты в области экологически чистой промышленности, в частности производство электромобилей и аккумуляторов», — указал президент Франции.

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Маргарита Щигарева
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