Бывший советник ЦРУ заявил, что Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра

К тому моменту, когда закончится конфликт на территории Украины, страна потеряет весь юг и левобережье Днепра. Такое развитие событий предрек бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

Он отметил, что Украина станет раздробленной страной, которая займет территорию лишь от Киева до Львова.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что в конечном счете Россия сможет отбить Харьков и Днепропетровск. Украина же останется отрезанной от моря. Он отметил, что «Приднестровье — это пророссийский анклав в составе Молдовы». По этой причине для сохранения безопасности приднестровского региона России необходимо отсечь территорию Украины от моря, занимая всю территорию «до самой Одессы». Таким образом, продолжил спикер, это означает конец экономике Украины.