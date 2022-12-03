Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:30, 3 декабря 2022Мир

Бывший советник ЦРУ предрек Украине потерю всего юга и левобережья Днепра

Бывший советник ЦРУ заявил, что Украина может потерять весь юг и левобережье Днепра

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

К тому моменту, когда закончится конфликт на территории Украины, страна потеряет весь юг и левобережье Днепра. Такое развитие событий предрек бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье для Daily Reckoning.

Он отметил, что Украина станет раздробленной страной, которая займет территорию лишь от Киева до Львова.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что в конечном счете Россия сможет отбить Харьков и Днепропетровск. Украина же останется отрезанной от моря. Он отметил, что «Приднестровье — это пророссийский анклав в составе Молдовы». По этой причине для сохранения безопасности приднестровского региона России необходимо отсечь территорию Украины от моря, занимая всю территорию «до самой Одессы». Таким образом, продолжил спикер, это означает конец экономике Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Шойгу встретится с Лукашенко
Опубликована карта боевых действий на Украине
Разведчик нашел объяснение быстрого восполнения потерь военных Украиной
Жена Петросяна опубликовала фото в купальнике
Бывший советник ЦРУ предрек Украине потерю всего юга и левобережья Днепра
Ведущий Первого канала рассказал о последствии инсульта
Францию призвали выйти из Евросоюза
Стало известно об ухудшении состояния Пеле
Юрист объяснила порядок оплаты работы в праздники
Президент Молдавии Санду назвала единственный путь для выживания страны
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.