В Запорожье заявили о продолжающейся по ночам переброске сил ВСУ в район Орехова

Рогов заявил, что ВСУ продолжают перевозить боевую технику в район Орехова по ночам

Украинские войска показательно перебрасывают часть резервов с запорожского направления к городу Артемовску в Донецкой народной республике (ДНР). На самом же деле они продолжают наращивать группировку в районе Орехова, заявил член главного совета региона, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают перевозить боевую технику в район Орехова по ночам с херсонско-криворожского направления через Днепропетровск. «Получается, внешне они показывают, что вроде как все выводят, с другой стороны, усиливают группировку по ночам», — сказал Рогов.

Подобное развитие событий доказывает, что Киев не намерен отступать от планов атаковать российские войска на запорожском направлении, заявил член главного совета региона. Помимо этого, Рогов считает, что обострение конфликта может произойти на фоне ожидающихся в Запорожской области заморозков. «Нас ждет очень непростой декабрь, очень тревожный во всех смыслах», — подытожил он.

Ранее Рогов заявил, что союзные силы ударили по украинским военным на заводе «Запорожтрансформатор» в городе Запорожье. По его словам, попадание было точным.

Помимо этого, как уточнялось, ВСУ ударили артиллерией по трансформаторной подстанции города Токмака в Запорожской области. На подстанции в Энергодаре также была пресечена попытка провокации. В настоящий момент города региона ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.