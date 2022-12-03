В Запорожье заявили об ударе по ВСУ на заводе по производству трансформаторов
Союзные силы нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на заводе «Запорожтрансформатор» в городе Запорожье. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По словам Рогова, попадание по заводу было точным.
«Он использовался и как место дислокации боевиков и хранение оружия, и как предприятие, которое производит необходимое для стабилизации энергосистемы Украины оборудование», — заявил он.
Рогов добавил, что ранее предприятие принадлежало олигарху Константину Григоришину, который поддерживал первый и второй майдан, однако было национализировано.
«По сути отжато у Григоришина окружением Зеленского, потому что в топ-менеджмент были введены люди Андрея Ермака (главы администрации президента Украины — прим. "Ленты.ру")», — сказал он.
Ранее ВСУ ударили артиллерией по трансформаторной подстанции города Токмака в Запорожской области. Как сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий, на подстанции в Энергодаре также была пресечена попытка провокации. Он добавил, что города региона ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ — удары пытаются наносить по гражданской инфраструктуре и социальным объектам.