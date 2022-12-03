В Запорожье заявили об ударе по ВСУ на заводе по производству трансформаторов

Рогов заявил, что союзные силы ударили по ВСУ на заводе «Запорожтрансформатор»

Союзные силы нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на заводе «Запорожтрансформатор» в городе Запорожье. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, попадание по заводу было точным.

«Он использовался и как место дислокации боевиков и хранение оружия, и как предприятие, которое производит необходимое для стабилизации энергосистемы Украины оборудование», — заявил он.

Рогов добавил, что ранее предприятие принадлежало олигарху Константину Григоришину, который поддерживал первый и второй майдан, однако было национализировано.

«По сути отжато у Григоришина окружением Зеленского, потому что в топ-менеджмент были введены люди Андрея Ермака (главы администрации президента Украины — прим. "Ленты.ру")», — сказал он.

Ранее ВСУ ударили артиллерией по трансформаторной подстанции города Токмака в Запорожской области. Как сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий, на подстанции в Энергодаре также была пресечена попытка провокации. Он добавил, что города региона ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ — удары пытаются наносить по гражданской инфраструктуре и социальным объектам.