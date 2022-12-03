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16:17, 3 декабря 2022Бывший СССР

В Запорожье заявили об ударе по ВСУ на заводе по производству трансформаторов

Рогов заявил, что союзные силы ударили по ВСУ на заводе «Запорожтрансформатор»
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Союзные силы нанесли удар по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ) на заводе «Запорожтрансформатор» в городе Запорожье. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По словам Рогова, попадание по заводу было точным.

«Он использовался и как место дислокации боевиков и хранение оружия, и как предприятие, которое производит необходимое для стабилизации энергосистемы Украины оборудование», — заявил он.

Рогов добавил, что ранее предприятие принадлежало олигарху Константину Григоришину, который поддерживал первый и второй майдан, однако было национализировано.

«По сути отжато у Григоришина окружением Зеленского, потому что в топ-менеджмент были введены люди Андрея Ермака (главы администрации президента Украины — прим. "Ленты.ру")», — сказал он.

Ранее ВСУ ударили артиллерией по трансформаторной подстанции города Токмака в Запорожской области. Как сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий, на подстанции в Энергодаре также была пресечена попытка провокации. Он добавил, что города региона ежедневно подвергаются обстрелам со стороны ВСУ — удары пытаются наносить по гражданской инфраструктуре и социальным объектам.

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Сергей Истомин
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