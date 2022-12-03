G7 и Австралия решили отказаться от российской нефти

G7 и Австралия подтвердили планы поэтапно отказаться от импорта российской нефти

Страны «Большой семерки» (G7) и Австралия подтверждают намерение поэтапно отказаться от сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения на своих внутренних рынках. Об этом говорится в заявлении коалиции, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что это решение остается в силе, несмотря на принятый потолок цен на российскую нефть.

3 декабря страны G7 и Австралия определились с потолком на российскую нефть на отметке в 60 долларов за баррель. Меры должны вступить в силу с 5 декабря, вместе с «нефтяным» пакетом санкций Евросоюза, предполагающим запрет на морские поставки нефти из России.

В сентябре министр энергетики России Николай Шульгинов рассказал об отказе страны продавать нефть и газ государствам, которые введут потолок цены на данные виды энергоресурсов. «Это какой-то картельный сговор против нас. Точно мы не допустим такого отношения к нам. Они уже не отдают отчет себе в том, что они делают. Себе же хуже», — заявил глава ведомства.

В начале марта США ввели запрет на закупки российской нефти. В июне к подобным мерам прибег Евросоюз, в рамках очередного пакета санкций запретивший ввоз в страны блока российской нефти по морю.