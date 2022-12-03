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23:35, 3 декабря 2022Россия

Состояние пострадавших в ДТП с автобусом в Саратове оценили

Мэр Мокроусова: после ДТП в Саратове 4 человека в больнице в среднетяжелом состоянии

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Четыре человека из числа пострадавших при ДТП с участием автобуса в Саратове остаются в больницах в среднетяжелом состоянии. Об этом сообщила мэр города Лада Мокроусова.

По словам Мокроусовой, под наблюдением врачей находятся три женщины и мужчина. «Состояние их оценивается как средней степени тяжести. Всю медицинскую помощь больные получают в полном объеме», — написала мэр в своем Telegram-канале.

Глава города уточнила, что еще четверо госпитализированных были отпущены на амбулаторное лечение после получения медпомощи.

3 декабря стало известно, что пассажирский автобус на скорости врезался в опору освещения в Саратове. Изначально сообщалось о девяти пострадавших. Позднее министр здравоохранения региона Олег Костин заявил, что пострадали 11 человек. Один человек получил травмы тяжелой степени.

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Марина Совина
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