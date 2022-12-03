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12:22, 3 декабря 2022Россия

Автобус с пассажирами на скорости протаранил столб в российском городе

В Саратове пассажирский автобус на скорости врезался в столб, пострадали девять человек
Место происшествия

Место происшествия. Фото: телеграм-канал «Юрий Юрин»

Пассажирский автобус на скорости врезался в опору освещения в Кировском районе Саратова. Об этом сообщил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства Саратовской области Юрий Брин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, в инциденте пострадали девять человек.

«В Кировском районе на улице Большая Горная водитель автобуса №11 протаранил опору освещения. По предварительным данным пострадали девять человек. По поручению губернатора на месте находится начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения», — сообщил Юрин.

Также он опубликовал фотографию с места происшествия, на которой видно, что автобус серьезно поврежден. Данных о состоянии пострадавших Юрин не привел.

Ранее сообщалось, что 11 человек пострадали в результате ДТП в Кировском районе Новосибирска. По словам очевидца, один трамвай догнал второй и врезался в него. У первого транспортного средства смялась кабина.

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Марк Леонов
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