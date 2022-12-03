Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:13, 3 декабря 2022Россия

Возросло число пострадавших от столкновения пассажирского автобуса в Саратове

Минздрав: до 11 человек возросло число пострадавших от столкновения автобуса в Саратове
Начало событий в новости Автобус с пассажирами на скорости протаранил столб в российском городе
Место происшествия

Место происшествия. Фото: Управление безопасности жизнедеятельности Саратовской области

11 человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с опорой освещения в Саратове. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

По его словам, в числе пострадавших нет детей. Один человек получил травмы тяжелой степени, восемь — средней степени тяжести. Они госпитализированы.

В результате ДТП погибших нет, уточнил министр.

Ранее 3 декабря сообщалось, что автобус с пассажирами на скорости врезался в опору освещения в Кировском районе Саратова. Изначально пострадавших было девять.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Появилось видео последствий ожесточенных боев за Артемовск в ЛНР
В МАГАТЭ раскрыли один из пунктов соглашения по защите ЗАЭС
Российский город отказался от фигуры «Снегурочки-монстра»
В США заявили о возможности для России «отбить» Харьков и Днепропетровск
Пригожин заявил об осознании ЧВК «Вагнер» границ дозволенного
В гараже на востоке Москвы обнаружили тела трех мужчин
Правительство ФРГ открестилось от слов об энергетической войне с Россией
Медведев отреагировал мемом на решение о потолке цен на российскую нефть
Черчесов отреагировал на отсутствие предложений из России
Ракетный эсминец США зашел в порт Хельсинки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.