Возросло число пострадавших от столкновения пассажирского автобуса в Саратове

Минздрав: до 11 человек возросло число пострадавших от столкновения автобуса в Саратове

Автобус с пассажирами на скорости протаранил столб в российском городе

Начало событий в новости Автобус с пассажирами на скорости протаранил столб в российском городе

11 человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с опорой освещения в Саратове. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.

По его словам, в числе пострадавших нет детей. Один человек получил травмы тяжелой степени, восемь — средней степени тяжести. Они госпитализированы.

В результате ДТП погибших нет, уточнил министр.

Ранее 3 декабря сообщалось, что автобус с пассажирами на скорости врезался в опору освещения в Кировском районе Саратова. Изначально пострадавших было девять.