Возросло число пострадавших от столкновения пассажирского автобуса в Саратове
Минздрав: до 11 человек возросло число пострадавших от столкновения автобуса в Саратове
Начало событий в новости Автобус с пассажирами на скорости протаранил столб в российском городе
11 человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса с опорой освещения в Саратове. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем Telegram-канале.
По его словам, в числе пострадавших нет детей. Один человек получил травмы тяжелой степени, восемь — средней степени тяжести. Они госпитализированы.
В результате ДТП погибших нет, уточнил министр.
Ранее 3 декабря сообщалось, что автобус с пассажирами на скорости врезался в опору освещения в Кировском районе Саратова. Изначально пострадавших было девять.