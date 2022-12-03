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00:42, 3 декабря 2022Спорт

Футболисты Сербии и Швейцарии устроили потасовку в концовке матча

Футболисты сборных Сербии и Швейцарии устроили потасовку в концовке матча ЧМ

Фото: Suhaib Salem / Reuters

Футболисты команд Швейцарии и Сербии устроили потасовку в концовке матча чемпионата мира в Катаре. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел в в добавленное ко второму тайму время. Зачинщиками стали полузащитник швейцарцев, этнический косовский албанец Гранит Джака и сербский защитник Никола Миленкович, позднее к ним присоединилось большинство игроков обеих команд. Главный арбитр встречи Фернандо Рапаллини показал Джаке и Миленковичу по желтой карточке.

2 декабря, в заключительный день группового этапа ЧМ путевку в 1/8 финала завоевали швейцарцы, обыгравшие команду Сербии 3:2.

В 2018 году на чемпионате мира в России Джака вместе с соотечественником Шерданом Шакири отпраздновали взятие ворот Сербии, показав руками двуглавого орла, изображенного на флаге Албании. Косово провозгласило независимость в 2008 году, Сербия считает его своей территорией. Республику признали более 100 стран, Россия не входит в их число.

Марина Совина
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