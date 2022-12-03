Шойгу встретится с Лукашенко

Министр обороны России Шойгу встретится с президентом Белоруссии Лукашенко

Министр обороны России Сергей Шойгу проведет встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого».

По данным канала, глава российского Минобороны уже прибыл во Дворец Независимости в Минске. На опубликованном фото видно, что Шойгу сопровождает министр обороны Белоруссии Виктор Хренин.

Ранее сообщалось, что Шойгу прибыл в Минск на переговоры с Хрениным. Отмечалось, что главы оборонных ведомств планировали обсудить актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

В ходе встречи российский министр отметил, что Белоруссия остается надежным партнером России, что особенно важно в условиях беспрецедентного давления коллективного Запада.