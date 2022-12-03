Власти Запорожья описали военную обстановку в регионе

Врио главы Запорожской области Балицкий заявил об удержании рубежей российской армией

В Запорожской области российские войска удерживают рубежи обороны, а при необходимости готовы идти в наступление. Так военную обстановку в регионе описал временно исполняющий обязанности главы Запорожья Евгений Балицкий. Это заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Балицкого, атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) успешно пресекаются, а расположенные близ зоны соприкосновения населенные пункты живут в обычном режиме.

«Наши защитники держат рубежи, пресекают любые попытки прорвать оборону и готовы в любой момент начать атаку, как только поступит такой приказ. Все наши прифронтовые города и поселки живут, в них работают администрации, школы, больницы. Мы на своей земле», — заявил он.

Также он отреагировал на провокационные заявления о возможном объявлении мобилизации в регионе. Он опроверг эту возможность и посоветовал «выбрасывать в мусор» повестки, если жители региона найдут их «подкинутыми» провокаторами в почтовые ящики.

В то же время в регионе идет запись в добровольческие соединения. По словам Балицкого, в первый день набора в подразделения записались более 30 человек.