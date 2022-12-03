Зеленский назвал «несерьезным» размер потолка цен на российскую нефть
Президент Украины Владимир Зеленский назвал «несерьезным» установленный потолок цен на российскую нефть, подчеркнув, что это «слабая позиция». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.
«Нельзя назвать серьезным решение установить такую границу для российских цен, которая вполне комфортна... Это слабая позиция», — отметил украинский лидер. Политик указал, что мир должен «энергетически разоружить» Россию.
2 декабря Евросоюз официально подтвердил принятие решения об установке потолка на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Его также поддержали страны G7 и Австралия. Меры вступят в силу с понедельника, 5 декабря.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о шагах России после введения потолка цен на нефть. Он отметил, что Россия не будет «стрелять себе в ногу» и продавать нефть странам, которые инициативу поддержат, позиция Москвы на этот счет уже была озвучена российским лидером Владимиром Путиным, хотя в ней «очень много нюансов».