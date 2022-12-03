Президент Украины Зеленский назвал «несерьезным» размер потолка цен на российскую нефть

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «несерьезным» установленный потолок цен на российскую нефть, подчеркнув, что это «слабая позиция». Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«Нельзя назвать серьезным решение установить такую границу для российских цен, которая вполне комфортна... Это слабая позиция», — отметил украинский лидер. Политик указал, что мир должен «энергетически разоружить» Россию.

2 декабря Евросоюз официально подтвердил принятие решения об установке потолка на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Его также поддержали страны G7 и Австралия. Меры вступят в силу с понедельника, 5 декабря.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о шагах России после введения потолка цен на нефть. Он отметил, что Россия не будет «стрелять себе в ногу» и продавать нефть странам, которые инициативу поддержат, позиция Москвы на этот счет уже была озвучена российским лидером Владимиром Путиным, хотя в ней «очень много нюансов».