Юрист рассказала о способе оформить соседний дачный участок

Юрист Кудерко: соседний дачный участок можно оформить в собственность через администрацию

Если участок рядом с загородным домом пустует, есть возможность оформить его в собственность. О способе рассказала юрист Елена Кудерко в беседе с агентством «Прайм».

По словам Кудерко, сначала нужно выяснить, действительно ли соседняя земля никому не принадлежит. Это можно сделать, проверив его по публичной кадастровой карте, отметила специалист. Если участок в базе, необходимо запросить выписку из единого государственного реестра недвижимости.

В случае, если собственник оставил участок или умер, можно обратиться в районную администрацию по месту его нахождения с заявлением о предоставлении участка в собственность, резюмировала юрист.

Ранее юрист Кудерко рассказала о штрафе за неубранный снег на дороге на даче. По словам эксперта, обязанность уборки снега относится к противопожарным мерам. За ее неисполнение владельцев участков может ждать штраф от 100 000 рублей.

